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«الجامعة الإسلامية»: إنهاء إجراءات طلاب المنح خلال 60 دقيقة فقط

«الجامعة الإسلامية»: إنهاء إجراءات طلاب المنح خلال 60 دقيقة فقط
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تواصل – المدينة المنورة:

أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، عن بدء استقبال طلاب المنح الجدد القادمين من 131 دولة للالتحاق بالدارسة في مختلف مراحل الجامعة للعام الدراسي 1439-1440هـ،

وأوضح المكتب الموحد للخدمات الطلابية في الجامعة أن إجراءات القبول تتم وفق منظومة خدمية تشترك فيها 10 جهات وإدارات تعمل تحت سقف واحد لخدمة الطالب خلال 60 دقيقة.

وأضاف المكتب أن منظومة العمل في المكتب تبدأ باستقبال الطالب في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة وذلك بعد تنسيق مسبق بموعد الوصول، حيث يجد الطالب موظفي إدارة العلاقات الطلابية بالجامعة في استقباله والحفاوة به وتقديم بعض الهدايا له ومن ثم نقله للجامعة الإسلامية من خلال باصات مجهزة لذلك.

وأشار إلى أن الطالب المستجد يجد فور وصوله إلى مقر المكتب الموحد للخدمات الطلابية ضيافة وبعد ذلك يبدأ في إجراءات الاستقبال بدءاً باستلام أوراقه وتدقيقها وإجراء المقابلات الشخصية لتحديد المرحلة والتخصص المناسب لمستواه العلمي والمعرفي وفقاً لنتيجة المقابلة وإصدار قرار قيده.

وتابع المكتب إلى أنه بعد الانتهاء من إجراءات عمادة القبول والتسجيل ينتقل الطالب إلى عمادة شئون الطلاب التي بدورها تقوم باستلام الجواز والبدء في إجراءات إصدار الهوية الرسمية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتسلميه البطاقة الجامعية وكذلك تسلميه سلفة بمقدار 300 ريال لتساعده على توفير الحاجات الأساسية ولتغطي بعض الالتزامات التي يحتاجها.

 

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