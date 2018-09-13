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«العمل» تحقق في إغلاق المحال أبوابها بعد توطين 4 أنشطة تجارية

«العمل» تحقق في إغلاق المحال أبوابها بعد توطين 4 أنشطة تجارية
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تواصل – الرياض:

قال مسؤول بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ‘‘إنه سيتم فتح تحقيق في أسباب إغلاق العديد من المحال التجارية أبوابها، مع بدء تطبيق قرار توطين منافذ البيع في أربعة أنشطة الثلاثاء الماضي‘‘.

وأوضح المسؤول، أن الفرق التفتيشية التي تم تشكيلها من وزارات العمل والتجارة والشؤون البلدية والداخلية، رصدت إغلاق العديد من المحال التجارية، مؤكدًا أنه سيتم التحقيق في أسباب ذلك حال استمراره، لتتضح الرؤية خلال الفترة المقبلة، بحسب “الاقتصادية”.

وبدأت وزارة العمل، مطلع محرم الجاري تطبيق قرارها بتوطين منافذ البيع في وكالات السيارات ومحلات الدراجات النارية، ومحلات الملابس النسائية والمستلزمات الرجالية وملابس الأطفال، ومحلات الأواني المنزلية، والأثاث المكتبي والجاهز.

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