«العمل» تتدخل لإنقاذ 104 موظفين وموظفات فصلتهم شركة بجازان

تواصل – جازان:

فصلت شركة تابعة للتأهيل الشامل في جازان، 104 موظفين وموظفات، فيما أوضح فرع وزارة العمل أن فصل هؤلاء الموظفين والموظفات غير نظامي، ويجب أن يستمروا في عملهم لحين التعاقد مع شركة جديدة.

وكان الموظفون والموظفات الـ104، فوجئوا بعد 7 سنوات من العمل لدى إحدى الشركات المشغلة في مركز التأهيل الشامل بجازان، بإشعارات من الشركة تفيد باستغنائها عنهم، فتقدموا بشكاوى لفرع وزارة العمل بالمنطقة، وطالبوا بمعرفة آلية توظيفهم، بعد تلقيهم إشعارات من الشركة التي انتهت عقودها التشغيلية في المركز، وفقًا لـ”الوطن”.

وأكد المدير العام لفرع وزارة العمل بجازان المهندس أحمد الفنقذي، أن فصل الموظفين والموظفات المذكورين غير نظامي، وأنهم يجب أن يستمروا في عملهم حتى يتم نقلهم إلى الشركة الجديدة التي سيجري التعاقد معها، وذلك بعد إجراء تقييم لأدائهم الوظيفي.