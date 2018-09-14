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وصفة مبتكرة لتخليص الرئتين من آثار سموم التدخين

وصفة مبتكرة لتخليص الرئتين من آثار سموم التدخين
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تواصل – وكالات:

يحذر خبراء الصحة من آثار التدخين المدمرة على الصحة، وخاصة الرئتين، حيث تترسب المواد السامة في الرئتين، ومع مرور الوقت تصاب بأعراض خطيرة.

وعرض موقع “ديلي هيلث بوست”، وصفة مبتكرة، ربما تساعد المدخنين، في اتخاذ قرار الإقلاع عن التدخين بسهولة وكذلك تنقية الرئة وتنظيفها من آثار التدخين.

وإضافة إلى تنقية الرئتين، فإن الوصفة التي نتحدث عنها يمكن أن تساعد في القضاء على السعال أثناء الإصابة بنزلات البرد في الشتاء.

طريقة إعداد الوصفة الطبيعية
*400 جرام من البصل
*لتر واحد من الماء
*5 ملاعق من عسل النحل
*ملعقتان من الكركم
*ملعقة واحدة من الزنجبيل المفروم

أما عن طريقة الإعداد، فيمكن تسخين الماء بدرجة متوسطة، قبل إضافة البصل والكركم والزنجبيل. ونترك الخليط يغلي على النار لبعض الوقت، قبل أن يرفع من على النار. يُترك الخليط حتى يبرد قبل إضافة العسل مع التقليب.

يتم تصفية الخليط في إناء من الزجاج، ووضعه في الثلاجة. يمكن تناول ملعقتين من ذلك الخليط “السحري” صباح كل يوم على معدة فارغة، وملعقتين أخريين في المساء بعد ساعتين من تناول وجبة العشاء.

 

 

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