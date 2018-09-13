كاميرات بدلاً من المرايا في سيارة «لكزس» الجديدة

تواصل – وكالات:

كشفت شركة «لكزس» اليابانية عن ميزات أحدث سيارتها التي أطلقت عليها اسم «إي أس 2019»، موضحة أنها استبدلت المرايا الجانبية التقليدية بكاميرات رقمية دقيقة، لتصبح أول شركة تعتمد على الكاميرات بدلاً من المرايا في العالم.

وعادة ما تستخدم الكاميرات داخل السيارات لمساعدة السائق في تحديد المسافة التي تفصله عن محيطه، لكنها المرة الأولى التي تستخدم فيها الكاميرات كبديل كلي عن المرايا الخارجية.

وأشارت الشركة إلى أن الكاميرات ستساعد السائق في التدقيق بكل ما يقترب من السيارة أثناء القيادة، وستسهل عليه رؤية الجانبين. كما تم تصميم الكاميرات خصيصا لامتصاص المطر والثلج، ما يضمن بقاء الصورة واضحة حتى في الأجواء العاصفة. وأكدت الشركة أن السيارة سيتم طرحها في اليابان للبيع بحلول الشهر المقبل.