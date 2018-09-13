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بريطانيا: نظام الأسد يتخذ الحرب ضد الإرهاب ذريعة لارتكاب جرائم ضد الإنسانية

بريطانيا: نظام الأسد يتخذ الحرب ضد الإرهاب ذريعة لارتكاب جرائم ضد الإنسانية
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تواصل – وكالات:

أكدت الحكومة البريطانية، أن النظام السوري وداعميه يرتكبون جرائم فظيعة ضد المدنيين والأطفال تحت ذريعة محاربة الإرهاب.

وأعرب وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني ألستر بيرت بيرت في بيان اليوم، عن قلق بلاده العميق إزاء تصاعد العمل العسكري السوري في إدلب، بما في ذلك الهجمات التي تم الإبلاغ عنها على عدد من المستشفيات والعيادات هناك.

ونوه إلى أن تكرار الجرائم التي ارتكبها النظام منذ بدء الأزمة السورية في إدلب سيسبب كارثة إنسانية تخلف الآلاف من القتلى والمشردين.

وجدد الوزير البريطاني دعم بلاده الجهود الدبلوماسية الدولية العاجلة لإنهاء الأزمة.

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