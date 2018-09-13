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«تعليم الطائف» يحقق في اعتداء طالب على معلمه

«تعليم الطائف» يحقق في اعتداء طالب على معلمه
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تواصل – الطائف:

يحقق تعليم الطائف في اعتداء أحد طلاب المرحلة الثانوية على معلمه داخل الفصل الدراسي أمس (الخميس) مسبباً له إصابة قوية في أنفه؛ حيث تعود أسباب الاعتداء إلى سؤال المعلم للطالب عن اسمه، وفقاً لـ”عكاظ”.

وقال المتحدث باسم تعليم الطائف عواض الخديدي ‘‘إنه تم تشكيل لجنة ستتولى التحقيق في القضية وتطبيق لائحة السلوك والمواظبة بحق الطالب واتخاذ الإجراءات النظامية تجاهه‘‘.

وكان الطالب قد اعتدى على معلمه بتسديد ضربات على وجهه أسالت الدماء التي تناثرت بداخل الفصل الدراسي، وعلى مرأى من طُلابه وزملائه، فيما تمكن الطالب “الجاني” من الهرب والخروج من المدرسة، ولا يزال يُسجل اختفاءً بعد تقديم البلاغ لدى الشُرطة ويجري البحث عنه.

وفي التفاصيل، أن معلماً بإحدى المدارس الثانوية في الطائف، كان يتعرف أثناء حصته الدراسية على طُلابه، ويسأل عن أسمائهم، حتى وصل إلى أحدهم وسألهُ، ليتفاجأ بضربة قوية سُددت على أنفه، أسقطته وأسالت الدماء منه على مرأى من باقي الطُلاب، فيما تمكن الطالب من الهرب.

وتم إسعاف المعلم عن طريق الهلال الأحمر، ووضعه الصحي مستقر.

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