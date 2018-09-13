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مدينة تشترط إزالة الزائدة الدودية للإقامة فيها

مدينة تشترط إزالة الزائدة الدودية للإقامة فيها
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تواصل – وكالات:

هل يمكنك تخيل الحاجة إلى إزالة الزائدة الدودية الخاصة بك لتستطيع العيش في مدينتك؟ هذا هو بالضبط ما يطلب من سكان فيلا لاس استريلاس، وهي مستوطنة تشيلية صغيرة في أنتاركتيكا.

لتكون قادراً على فهم الشرط الغريب، تحتاج أولا إلى معرفة بعض الأشياء عن فيلا لاس استريلاس.

تقع المستوطنة في مكان بعيد جداً عن الحضارة الإنسانية، وتتسم بظروفها المناخية القاسية، ويتوجب على المقيمين في المستعمرة اجتياز اختبار نفسي شامل حتى يثبتوا بأنهم يستطيعون العيش فيها لفترة طويلة من الزمن.

في فصل الشتاء، تغطي أمتار من الثلوج المكان، ولا تتجاوز ساعات النهار فيه دقائق معدودة، ويبلغ متوسط درجة الحرارة في فيلا لاس استريلاس، ثلاث درجات مئوية تحت الصفر، غير أنها يمكن أن تنخفض إلى 47 درجة تحت الصفر في أشهر الشتاء.

ويعيش في فيلا لاس استريلاس حالياً أكثر من 80 شخصاً معظمهم من أفراد سلاح الجو التشيلي وعائلاتهم، ويشترط لمن يعيش في المنطقة أن يزيل الزائدة الدودية كإجراء احترازي، نظراً لأن هذه المدينة الجليدية تقع على جزيرة الملك جورج التي تبعد 120 كم قبالة سواحل أنتاركتيكا، ويبعد أقرب مستشفى عنها حوالي 1000 كم.

وعلى الرغم من وجود مستشفى خاص بالمنطقة، إلا أنه لا يحتوي سوى على طبيب عام لا يستطيع التعامل مع العمليات الجراحية الطارئة.

وقال قائد القاعدة الجوية العسكرية، سيرجيو كوبيلوس: “لا يُسمح للنساء الموجودات هنا بالحمل، وذلك لعدم مقدرتنا على نقل أي امرأة حامل إلى المستشفى في الوقت المناسب عندما يحين وقت ولادتها”.

يذكر بأن الحكومة التشيلية تقدم حوافز مالية كبيرة للمستوطنين المستعدين لقضاء بضع سنوات في هذا المجتمع النائي، وتجد العديد من العائلات هذا الأمر فرصة لتحسين ظروفها المادية، وفق ما نقل موقع “أوديتي سنترال” الإلكتروني.

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