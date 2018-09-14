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741 وافدًا يدخلون الإسلام في تعاوني الروضة بالرياض

741 وافدًا يدخلون الإسلام في تعاوني الروضة بالرياض
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تواصل – فريق التحرير:

كشف تقرير صادر عن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي الروضة في مدينة الرياض، حول إنجازات المكتب خلال عام 1439هـ، عن إسلام 741 وافدًا.

وأضاف، أن “المكتب نفذ برامج خاصة للدعوة عن طريق قسم الجاليات والقسم النسائي؛ لتوضيح سماحة الإسلام وتعليم المسلمين الجدد أمور دينهم على الوجه الصحيح المستمد من الكتاب والسنة”.

وأوضح التقرير، أنه خلال شهر رمضان المبارك تم تفويج 3.479 معتمرًا ضمن مشروع العمرة، الذي ينظمه المكتب في كل عام طيلة شهر رمضان المبارك، كما تم توزيع 401,166 مطوية دعوية تشمل العديد من المواد الدعوية والتعليمية خلال شهر رمضان، وبلغ عدد الكتب الموزعة 97.655 كتاباً، وتوزيع 54,570 سي دي من المواد الصوتية.

ووزع المكتب- خلال شهر رمضان المبارك للعام 1439هـ- 62,600 ألف وجبة تفطير للصائمين، بمعدل (5,606) وجبة يومياً، تم توزيعها على عشرة مخيمات داخل مدينة الرياض.

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