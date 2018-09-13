المدينة.. إعفاء قائدة روضة حكومية فرضت رسومًا على تسجيل الأطفال

تواصل- الرياض:

أصدرت لجنة تحقيق مشكَّلَة من قبل إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة، قرارًا بإعفاء قائدة روضة حكومية، فرضت رسومًا غير نظامية تراوحت بين 1000 – 2000 ريال على كل ولي أمر مقابل تسجيل ابنه في الروضة.

وشكلت إدارة التعليم بالمدينة المنورة، لجنة للتحقيق في شكاوى تقدم بها عددٌ من أولياء الأمور، تفيد بأن قائدة الروضة اشترطت تحويل مبالغ إلى حسابها البنكي لتسجيل أبنائهم في الروضة، بحجة ضيق فصول الروضة، وأن المبالغ المطلوبة ستستخدم لفتح فصل إضافي في الروضة، وفقًا لـ”الوطن”.

وأوضحت إدارة التعليم بالمدينة، أنه لا توجد رسوم مقابل الالتحاق برياض الأطفال أو المدارس الحكومية، وأن الإجراء الذي اتبعته قائدة الروضة المذكورة يعد إجراءً غير نظامي.