المدينة.. إعفاء قائدة روضة حكومية فرضت رسومًا على تسجيل الأطفال

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

معلم ثانوي بالطائف يتعرض لـ«لكمة دامية» من أحد طلابه.. والسبب غريب (صور)

معلم ثانوي بالطائف يتعرض لـ«لكمة دامية» من أحد طلابه.. والسبب غريب (صور)

بالفيديو.. أول تعليق لـ«طالب شقراء» على تصريح مدير الجامعة بشأن «الأجانب»

بالفيديو.. أول تعليق لـ«طالب شقراء» على تصريح مدير الجامعة بشأن «الأجانب»

«صحة الطائف» تكشف تفاصيلَ مثيرة عن «طاعن والده»

«صحة الطائف» تكشف تفاصيلَ مثيرة عن «طاعن والده»

«مرور الطائف»: ضبط المستعرض بدراجته النارية على طريق الهدا

«مرور الطائف»: ضبط المستعرض بدراجته النارية على طريق الهدا

المدينة.. إعفاء قائدة روضة حكومية فرضت رسومًا على تسجيل الأطفال

المدينة.. إعفاء قائدة روضة حكومية فرضت رسومًا على تسجيل الأطفال
0

تواصل- الرياض:

أصدرت لجنة تحقيق مشكَّلَة من قبل إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة، قرارًا بإعفاء قائدة روضة حكومية، فرضت رسومًا غير نظامية تراوحت بين 1000 – 2000 ريال على كل ولي أمر مقابل تسجيل ابنه في الروضة.

وشكلت إدارة التعليم بالمدينة المنورة، لجنة للتحقيق في شكاوى تقدم بها عددٌ من أولياء الأمور، تفيد بأن قائدة الروضة اشترطت تحويل مبالغ إلى حسابها البنكي لتسجيل أبنائهم في الروضة، بحجة ضيق فصول الروضة، وأن المبالغ المطلوبة ستستخدم لفتح فصل إضافي في الروضة، وفقًا لـ”الوطن”.

وأوضحت إدارة التعليم بالمدينة، أنه لا توجد رسوم مقابل الالتحاق برياض الأطفال أو المدارس الحكومية، وأن الإجراء الذي اتبعته قائدة الروضة المذكورة يعد إجراءً غير نظامي.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

استعادة مليوني متر مربع من الأراضي الحكومية بالمدينة

استعادة مليوني متر مربع من الأراضي الحكومية بالمدينة

إسكان الحجاج بالمدينة يبدأ منح التراخيص.. بشروط

إسكان الحجاج بالمدينة يبدأ منح التراخيص.. بشروط

«أمن الطرق» يحذر مستخدمي طريق «مكة- المدينة» من أمطار غزيرة

«أمن الطرق» يحذر مستخدمي طريق «مكة- المدينة» من أمطار غزيرة

الإطاحة بقائد مركبة دهس امرأة على طريق «مكة – المدينة»

الإطاحة بقائد مركبة دهس امرأة على طريق «مكة – المدينة»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

شاي على الجمر
مقالات

شاي على الجمر

المزيد
هواجس أول ليلة من 1440 هـ
مقالات

هواجس أول ليلة من 1440 هـ

المزيد
مستقبل «الإسكان» في المملكة.. مطالبات وحلول
تقارير وحوارات

مستقبل «الإسكان» في المملكة.. مطالبات وحلول

المزيد
عام هجري جديد.. مغردو تويتر يحتفلون بالعام الجديد
تقارير وحوارات

عام هجري جديد.. مغردو تويتر يحتفلون بالعام الجديد

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>