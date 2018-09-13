باعت أرض والدها واقترضت مبالغ كبيرة.. مواطنة تقع فريسة عصابات «الفوركس» الوهمية

تواصل – الرياض:

وقعت مواطنة سعودية ثلاثینیة، فريسة في شباك محتال عربي يسكن في بريطانیا، بعدما استطاع إقناعھا بإرسال مبالغ كبیرة على أحد الحسابات البنكیة، وإقناع أخريات بحلم الربح السريع من المضاربة والتداول في أنشطة “الفوركس” الوھمیة.

وروت الضحیة، تفاصیل عملیة النصب التي بدأت بإرسالھا مبلغ 4 آلاف ریال، وھو حصیلة ما تمكّنت من جمعه مضافاً له دخل أسرتھا التقاعدي، ولأن المبلغ لم يسد جشع المحتال، اضطرتِ لبیع حصّتھا من أرض كانت لوالدھا.

وبالفعل قامت بتحويل مبلغ 390 ألف ریال لصالح حساب وسیط مقیم بمكة المكرمة، وتوالى نزيف الأموال، حیث اقترضت مبلغ 300 ألف ریال ثم 130 ألف ریال، حیث قام بتزويدھا بخطاب مزور من مؤسسة النقد، محذرا من التواصل مع المؤسسة.

وعاشت المواطنة حلم ربح 3 ملايین ریال بعد 6 أشھر من العمل الشاق وانتظار المجھول، حتى طلب منھا إقناع أخريات بالأمر، وبالفعل تمكّن المحتال من جمع قرابة ملیون ریال، إلا أنھا اكتشفت الخديعة مؤخرا.

وجاء اكتشافھا لتلك الخديعة، بعد طلبه إرسال 100 ألف ریال عاجلة، لحل مشكلة توقیف تحويل بقیمة 3 ملايین و200 ألف ریال، عبر رسالة نصیة مختومة باسم مكافحة غسیل الأموال السعودية.

وعند تقدمھا بشكوى في وحدة المكافحة تنفي تورطھا في غسل الأموال، فوجئت بإخبارھا بأنھا وقعت ضحیة لإحدى عصابات تداول الأموال والذھب “الفوركس”، التي حذرت المؤسسة من التداول بھا.