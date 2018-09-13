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انخفاض قيمة الصفقات العقارية لـ172 مليار ريال خلال العام الماضي

انخفاض قيمة الصفقات العقارية لـ172 مليار ريال خلال العام الماضي
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تواصل – الرياض:

أوضحت بيانات وزارة العدل أن قيمة الصفقات العقارية بالمملكة انخفضت خلال عام 1439 هـ بنسبة 15% ما يعادل 31.1 مليار ريال مقارنة بعام 1438ﮬـ، مواصلة بذلك انخفاضها للعام الرابع على التوالي، فيما بلغت قيمة الصفقات العقارية خلال عام 1439ﮬ حوالي 172.01 مليار ريال.

وسجلت الصفقات العقارية خلال العام الماضي انخفاضا في 9 أشهر، وكان شهر ذو القعدة الأكثر انخفاضا بنسبة 51 %، تلاه شهر شعبان المنخفض بنسبة 39%، فيما سجلت ارتفاعا خلال 3 أشهر تصدرها شهر ربيع الثاني بـ 99%.

وتوزعت الصفقات العقارية خلال عام 1439 هـ بين سكنية بقيمة 117.8 مليار ريال، وتجارية بقيمة 54.21 مليار ريال.

واستحوذت الصفقات العقارية التي تمت على قطع الأراضي على الحصة الأكبر حيث بلغت قيمتها 150.94 مليار ريال بنسبة تصل إلى حوالي 88% من القيمة الإجمالية.

وفيما يخص أكثر المدن نشاطا من حيث قيمة الصفقات العقارية خلال عام 1439ﮬ، فقد كانت الرياض هي الأعلى بصفقات بلغت قيمتها 61.96 مليار ريال، تلتها جدة بنحو 23.81 مليار ريال.

 

 

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