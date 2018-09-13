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بالفيديو.. «التجارة» تتخلص من 20 ألف إطار سيارة مغشوش

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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة التجارة والاستثمار، عما فعلته بالإطارات المخالفة التي ضبطتھا، الأربعاء، خلال حملة نفذتھا فرق الوزارة التفتیشیة على محلات بیع الإطارات.

وأظھر مقطع فیديو نشره المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والاستثمار، عبدالرحمن الحسین، كیف تتم إعادة تدوير تلك الكمیة الكبیرة من الإطارات والتي وصلت إلى 20 ألف إطار، وذلك بھدف استغلالھا كمصدر للطاقة.

يذكر أن فرق الوزارة داھمت حراج الكفرات بالرياض أمس، وأسفرت المداھمة عن القبض على 53 ً عاملا ً مخالفا بالتعاون مع الحملة الأمنیة وإغلاق 25 مستودعا وضبط 60 ماكینة للغش و20 ألف إطار و300 رافعة.

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