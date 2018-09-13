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خدمة جديدة من «الجوازات» لسكان 4 مناطق

خدمة جديدة من «الجوازات» لسكان 4 مناطق
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تواصل – فرق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للجوازات، أنه أصبح بإمكان سكان 4 مناطق على مستوى المملكة، الاستفادة من خدمة إيصال جواز السفر بعد تجديده.

وقالت المديرية العامة للجوازات عبر حسابها الرسمي: “الآن أصبح بإمكان المواطنين في مناطق (الباحة، جازان، نجران، عسير)

الاستفادة من خدمة إيصال جواز السفر السعودي بعد تجديده آليًا من منصة أبشر عبر خدمة “واصل”.

وكانت الجوازات، قد أعلنت الأحد الماضي، أنه الآن أصبح بإمكان أصحاب العمل الاستفادة من خدمة مقيم برنت عبر منصة أبشر  لطلب تقرير عن أحد المقيمين العاملين بالمنشأة.

وأوضحت الجوازات، أن خدمة مقيم برنت تُمكن صاحب العمل من إصدار تقرير عن المقيمين العاملين لديه لتقديمه إلى الجهات الرسمية عند طلبه.

ولفتت إلى أن التقرير يحتوي على البيانات الشخصية الأساسية ومعلومات الجواز ومعلومات التأشيرات للمقيم، وأيضًا معلومات التابعين ومعلومات المركبات.

 

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