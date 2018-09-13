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الخارجية الأمريكية تشيد بجهود «التحالف» في حماية المدنيين باليمن

الخارجية الأمريكية تشيد بجهود «التحالف» في حماية المدنيين باليمن
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تواصل – وكالات:

ثمنت وزارة الخارجية الأمريكية، للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة، جهود التحالف العربي لاستعادة الشرعية، في حماية المدنيين باليمن.

وأكدت الخارجية الأمريكية، أن “واشنطن تدعم جهود المملكة العربية السعودية والإمارات في إطار التحالف العربي باليمن”.

وأضافت، أن واشنطن لم تعد تتعامل مع إيران من منظور الاتفاق النووي بل من منطلق الإرهاب الذي تتسبب به في العالم.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أشاد في بيان له أمس الأربعاء، بالتدابير التي اتخذتها السعودية ودولة الإمارات؛ لحماية المدنيين باليمن.

وقال إن الإدارة الأمريكية أكدت للكونجرس اتخاذ السعودية والإمارات، ضمن تحالف دعم الشرعية في اليمن، “تدابير واضحة لتخفيض الخطر” على المدنيين.

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