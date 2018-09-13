«البر» و«الهدا» تحصلان على جائزة الأكثر تحسناً في مسار التميز المؤسسي (صور)

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تواصل – الطائف:

حصلت جمعية البر الخيرية بوادي محرم والهدا بمحافظة الطائف على جائزة (الجمعية الأكثر تحسناً في مسار التميز المؤسسي) بجائزة التميز في العمل الخيري المقدمة من مؤسسة السبيعي الخيرية.

وأعرب رئيس مجلس إدارة الجمعية، أحمد محمد الطويرقي عن سعادته بحصول الجمعية على هذه الجائزة من راعي الحفل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة مكة المكرمة، التي آلت الجمعية على نفسها أن تكون هيئة أهلية مميزة في تقديم الخدمات بمنطقة مكة المكرمة والأولى في محافظة الطائف.

وأوضح أن هذا الإنجاز إنما هو بداية عمل شاق في بذل المزيد والمزيد للعمل على تحسين أوضاع الأسر بوادي محرم والهدا والقرى المجاورة لها بأفضل الوسائل، ملتزمين بانتهاج الجودة بما يحقق رضا المستفيدين وتطبيق منظومة متكاملة للجودة تتواءم مع متطلبات ومعايير المواصفات القياسية الدولية آيزو 9001 ملتزمين بالتشريعات والقوانين المطبقة في المملكة العربية السعودية.

يذكر أن جمعية البر الخيرية بوادي محرم والهدا بمحافظة الطائف حرصتا على تحسين مستوى الأسر المسجلة لديها معيشياً وصحياً وتعليمياً وتوعوياً من خلال رعايتهم وتنمية مهارتهم لتدريبهم وتأهيلهم للعمل.

 

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