واشنطن: المملكة جنّبت العالم ارتفاع سعر النفط

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«صحة الطائف» تكشف تفاصيلَ مثيرة عن «طاعن والده»

«صحة الطائف» تكشف تفاصيلَ مثيرة عن «طاعن والده»

«مرور الطائف»: ضبط المستعرض بدراجته النارية على طريق الهدا

«مرور الطائف»: ضبط المستعرض بدراجته النارية على طريق الهدا

آخر تطورات مشروع جسر الملك حمد وخط السكة الحديد بين المملكة والبحرين

آخر تطورات مشروع جسر الملك حمد وخط السكة الحديد بين المملكة والبحرين

الدفاع المدني: إصابة مواطنة إثر سقوط مقذوف في نجران

الدفاع المدني: إصابة مواطنة إثر سقوط مقذوف في نجران

واشنطن: المملكة جنّبت العالم ارتفاع سعر النفط

واشنطن: المملكة جنّبت العالم ارتفاع سعر النفط
0

تواصل – وكالات:

أكد وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري، أن الولايات المتحدة وروسيا والسعودية يعملون معاً لكي تظل أسعار النفط في المتناول وإنهم يستحقون الإشادة لنجاحهم.

وأضاف بيري للصحفيين عقب اجتماع مع نظيره الروسي ألكسندر نوفاك في موسكو: “المملكة، وأعضاء أوبك الذين يعدلون إنتاجهم لتجنيب مواطني العالم طفرة في سعر النفط… يستحقون الاحترام والتقدير، وروسيا واحدة منهم”، بحسب “رويترز”.

يذكر أن أسعار النفط، ارتفعت أمس الأربعاء، في ظل انخفاض مخزونات الخام الأمريكية واحتمال خسارة الأسواق لمعروض الخام الإيراني ما زاد المخاوف بشأن التوازن الدقيق بين الاستهلاك والإنتاج.

وقال مدير أبحاث سوق النفط والغاز في مصرف “اتش أس بي سي”، جوردون جراي: “نعتقد أن العوامل الأساسية لسوق النفط تدعم على نحو متزايد أسعار الخام، على الأقل عند المستويات الحالية”.

وحذر الخبير من حدوث عجز في معروض النفط ما لم يرفع منتجون آخرون مثل السعودية إنتاجهم، وقال “في حين لا نتوقع صراحة أن يرتفع برنت إلى 100 دولار للبرميل فإننا نلحظ مخاطر حقيقية بأن يحدث هذا. حقيقة أن هناك حاجة بالفعل إلى معروض أعلى بكثير من منتجين مثل السعودية”.

وعلى صعيد متصل، أظهرت بيانات أمريكية تراجع مخزونات الخام، وقال معهد البترول الأمريكي إن مخزونات الخام تراجعت بواقع 8.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الـ7 من سبتمبر إلى 395.9 مليون برميل، في حين خفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لإنتاج البلاد من الخام في 2019.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

إسبانيا تقرر تسليم المملكة 400 قنبلة موجهة بالليزر

إسبانيا تقرر تسليم المملكة 400 قنبلة موجهة بالليزر

اعتماد المملكة عضواً في الجمعية الدولية لصناعة المعارض «UFI»

اعتماد المملكة عضواً في الجمعية الدولية لصناعة المعارض «UFI»

بيان عاجل لدول المقاطعة الأربع أمام الأمم المتحدة.. هذا ما جاء فيه

بيان عاجل لدول المقاطعة الأربع أمام الأمم المتحدة.. هذا ما جاء فيه

مشيداً بدورها.. مبتعث: هكذا تعاملت معنا سفارة المملكة في واشنطن وقت الإعصار

مشيداً بدورها.. مبتعث: هكذا تعاملت معنا سفارة المملكة في واشنطن وقت الإعصار

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

شاي على الجمر
مقالات

شاي على الجمر

المزيد
هواجس أول ليلة من 1440 هـ
مقالات

هواجس أول ليلة من 1440 هـ

المزيد
مستقبل «الإسكان» في المملكة.. مطالبات وحلول
تقارير وحوارات

مستقبل «الإسكان» في المملكة.. مطالبات وحلول

المزيد
عام هجري جديد.. مغردو تويتر يحتفلون بالعام الجديد
تقارير وحوارات

عام هجري جديد.. مغردو تويتر يحتفلون بالعام الجديد

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>