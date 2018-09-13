واشنطن: المملكة جنّبت العالم ارتفاع سعر النفط

تواصل – وكالات:

أكد وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري، أن الولايات المتحدة وروسيا والسعودية يعملون معاً لكي تظل أسعار النفط في المتناول وإنهم يستحقون الإشادة لنجاحهم.

وأضاف بيري للصحفيين عقب اجتماع مع نظيره الروسي ألكسندر نوفاك في موسكو: “المملكة، وأعضاء أوبك الذين يعدلون إنتاجهم لتجنيب مواطني العالم طفرة في سعر النفط… يستحقون الاحترام والتقدير، وروسيا واحدة منهم”، بحسب “رويترز”.

يذكر أن أسعار النفط، ارتفعت أمس الأربعاء، في ظل انخفاض مخزونات الخام الأمريكية واحتمال خسارة الأسواق لمعروض الخام الإيراني ما زاد المخاوف بشأن التوازن الدقيق بين الاستهلاك والإنتاج.

وقال مدير أبحاث سوق النفط والغاز في مصرف “اتش أس بي سي”، جوردون جراي: “نعتقد أن العوامل الأساسية لسوق النفط تدعم على نحو متزايد أسعار الخام، على الأقل عند المستويات الحالية”.

وحذر الخبير من حدوث عجز في معروض النفط ما لم يرفع منتجون آخرون مثل السعودية إنتاجهم، وقال “في حين لا نتوقع صراحة أن يرتفع برنت إلى 100 دولار للبرميل فإننا نلحظ مخاطر حقيقية بأن يحدث هذا. حقيقة أن هناك حاجة بالفعل إلى معروض أعلى بكثير من منتجين مثل السعودية”.

وعلى صعيد متصل، أظهرت بيانات أمريكية تراجع مخزونات الخام، وقال معهد البترول الأمريكي إن مخزونات الخام تراجعت بواقع 8.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الـ7 من سبتمبر إلى 395.9 مليون برميل، في حين خفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لإنتاج البلاد من الخام في 2019.