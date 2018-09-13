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توقعات طقس الجمعة.. أمطار وغبار على 12 منطقة بالمملكة
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تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق في المملكة، غداً الجمعة.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها اليوم الخميس: إنَّ مرتفعات مناطق “جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك” تتأثر باستمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها.

وأشارت الهيئة إلى أنّ هذه الموجة يمتد تأثيرها على أجزاء من مناطق: “حائل، الجوف، الحدود الشمالية”، فيما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من مناطق: “الرياض، القصيم، الشرقية”.

وأضافت الهيئة، أنّ نسبة الرطوبة ستكون مرتفعة على الأجزاء الساحلية للمنطقتين الشرقية والغربية.

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