بالفيديو.. «حساب المواطن» يشرح التعريف بـ«الأهلية» وشروطها

تواصل – فريق التحرير:

جدّد برنامج “حساب المواطن” التأكيد على شرط “الأهلية” كمعيار أساسي للسماح للمتقدم بالاستفادة من البرنامج.

وبيّن البرنامج عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنّ الأهلية هي المعايير والشروط الواجب توافرها في المتقدم ليصبح مؤهلاً للاستفادة من البرنامج، وأهمها شرط تمتع المستفيد الرئيسي بالجنسية السعودية، ثم معيار الإقامة وتوافق البيانات التي يفصح عنها المتقدم مع البيانات المتوافرة لدى الجهات ذات العلاقة.

كان برنامج “حساب المواطن” أعلن إيداع أكثر من 2.3 مليار ريال، في حسابات مستحقي الدعم؛ تمثل 2.3 مليار ريال منها الدفعة العاشرة من قيمة الدعم لشهر سبتمبر الجاري، و31 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين.

وشملت دفعة شهر سبتمبر 3.6 مليون مستفيد رئيسي، و8.5 مليون تابع لأرباب الأسر، بإجمالي 12 مليون مستفيد وتابع؛ حيث حصل 49% من الأُسر والأفراد المستقلين على الاستحقاق الكامل، وحصلت 945 ألف أسرة على دعم تجاوز 930 ريالاً لكل منها، كما قاربت قيم الدعم المودعة في حسابات المستفيدين من “حساب المواطن” في الدفعات العشر نحو 22.6 مليار ريال.