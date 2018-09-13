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معلم ثانوي بالطائف يتعرض لـ«لكمة دامية» من أحد طلابه.. والسبب غريب (صور)

معلم ثانوي بالطائف يتعرض لـ«لكمة دامية» من أحد طلابه.. والسبب غريب (صور)
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تواصل – الطائف:

تعرَّض معلم بإحدى المدارس الثانوية في الطائف، اليوم الخميس، إلى اعتداء قاسٍ من جانب أحد طلابه في الفصل، تسبب في حدوث نزيف بأنفه.

وبحسب المعلومات التي أوردتها مصادر وطلاب في الفصل؛ فإن الحادثة بدأت عندما سأل المعلم الطلاب عن أسمائهم للتعرف عليهم، وما إن وصل للطالب المتورط في الواقعة وسأله عن اسمه حتى سدد له لكمة قوية أسقطته أرضاً.

وأكد زملاء الطالب المعتدي أنه فرّ هارباً بعدما سدد اللكمة للمعلم؛ فيما أظهرت صور ثوب المعلم وقد تلطخ ببقع من الدماء جراء النزيف الذي حدث له من أنفه.

هذا، وتقدم المعلم ببلاغ لدى الشرطة بشأن واقعة الاعتداء عليه، بينما وثقت المدرسة الحادثة وأرسلت محضراً رسمياً بالتفاصيل لإدارة تعليم الطائف لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

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