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خبير اقتصادي: نظام الإفلاس يحمي حقوق الدائن والمدين.. وهذه أهدافه (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

أكد مستشار التمويل والاستثمار أ. عبدالله الفوزان أن نظام الإفلاس ليس موجهاً فقط لحماية حقوق الدائنين، بل يسعى أيضاً للمحافظة على المدين.

وأضاف الفوزان، خلال استضافته ببرنامج يا هلا على روتانا خليجية أن نظام الإفلاس من أبرز أهدافه المحافظة على بعض الكيانات الاقتصادية من الزوال بسبب وجود إخفاق في حجم السيولة، حيث يساهم في إيجاد خطط معينة تساعد الدائنين في الحصول على الكثير من مستحقاتهم، من خلال وضع استراتيجية معينة للإفلاس، أو لإعادة الهيكلة.

وأضاف أنه في السابق كان وجود دائن قوي ممكن يضر بالمنشأة ويوقف خدماتها وإيقاف حساباتها، وأحياناً قد لا يجد الدائنين الأموال التي يمكن أن تفي بكثير أو بجزء من الأموال التي تم إقراضها التي تكون لدى الجهة المدينة.

وتابع الفوزان أن نظام الإفلاس يعد من أبرز القوانين في السنوات الأخيرة الجاذبة للاستثمار، وكان من أسباب عدم الاستثمار أو العزوف عدم وجود نظام مثل هذا في حال تعثر المنشأة.

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