6 عوامل تسبب تضرر وتلف «تيربو» محرك السيارة

تواصل – وكالات:

التيربو هو أحد الابتكارات الحديثة التي تزود بها محركات السيارات، التي تساعد في رفع قدرة المحرك، وزيادة السرعة.

ويؤكد خبراء السيارات أن التيربو يعمل، على مساعدة المحرك في حرق الوقود بصورة أسرع عن طريق إضافة كمية هواء كبيرة في غرفة الاحتراق؛ ما يزيد الضغط وبالتالي توليد قوة أكبر.

ويتعرض التيربو للتضرر أو التلف نتيجة عدة عوامل منها:

– الضغط بقوة على دواسة الوقود عند تشغيل المحرك، حيث يكون المحرك لا يزال بارداً، ولم يصل الزيت إلى جميع أجزائه بصورة كافية.

– النقص الكبير للزيت في المحرك.

– زيادة الزيت في المحرك بصورة كبيرة.

– خلل أو تلف مضخة الزيت.

– تسريب كامل أو جزئي في دورات الهواء من داخل محركات السيارة.

– انسداد فلتر الهواء بالأتربة والأوساخ.