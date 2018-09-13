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مزايا وعيوب التحديث الأمني الأخير لـ«جالكسيS9 و+S9»

مزايا وعيوب التحديث الأمني الأخير لـ«جالكسيS9 و+S9»
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تواصل – فريق التحرير:

نصح الخبير التقني صالح أندرويد، بإجراء التحديث لأجهزة جالكسي اس9 واس9 بلس للحد من الثغرات الأمنية.

وقال صالح، في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”، إن سامسونج أطلقت، التحديث الأمني لشهر سبتمبر لأجهزة جالكسي اس9 واس9 بلس، مضيفاً أن التحديث الأمني هذا الشهر مهم جداً لجميع الأجهزة، حيث أغلق ثغرات من متوسطة الخطورة إلى عالية الخطورة.

وأضاف الخبير التقني، أن التحديثات الأخير لجالكسي اس9 بلس دمرت البطارية بشكل كبير، زين إذا وصلت الشاشة تشغيل 4 ساعات، لكن نقول العوض في تحديث أندرويد باي 9 لعله يضبط وضع البطارية.

 

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