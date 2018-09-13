«برجي أصبح الأطول».. تسجيل يكشف رد فعل «ترامب» بعد تدمير مبنى التجارة العالمي

تواصل – وكالات:

أعادت صحیفة “الديلي میل” البريطانیة نشر مقطع صوتي لمداخلة أجراھا الرئیس الأمريكي دونالد ترامب بعد ساعات قلیلة من حـادث انھیار برجي مركز التجارة العالمي يوم 11 سبتمبر 2001.

وجاء حديث ترامب على غیر المتوقع، حیث لم يتحدث عن المأساة والحادث المؤلم الذي ھز العالم في ذلك الوقت، بل تطرق إلى

الحديث عن برجه “40 Street Wall “بقوله إنه الآن أطول مبنى في وسط مانھاتن، بعدما كان ثاني أطول بناية بعد وورلد تريد سانتر.

وأضاف أن برجي كان الأطول في المدينة، لكن بعد بناء Center Trade World أصبح ثاني أطول بناية في مانھاتن، والآن ھا ھو يعود للمركز الأول.

وأكدت الصحیفة أن هذه المعلومة تبیّن لاحقاً أنها “غیر صحیحة”، حیث إن برج “Street Pine ” كان الأطول آنذاك 290 متراً، فيما يبلغ ارتفاع برج “40 Street Wall” فقط 283 متراً.