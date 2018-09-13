إمهال المطاعم والمقاهي 3 أشهر لوضع قائمة السعرات الحرارية

تواصل – الرياض:

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، إمهال سلسلة المطاعم والمقاھي ومحلات الآيس كريم والمخابز والحلويات وجمیع محلات عصائر الفاكھة الطازجة في المملكة ثلاثة أشھر لوضع السعرات الحرارية على قائمة الوجبات.

ومن المرتقب أن يتم التطبیق في تاريخ 1 يناير 2019، وسیصاحب ذلك تطبیق لائحة الغرامات والجزاءات الخاصة بالمخالفات البلدية على من يمتنعون عن وضع السعرات الحرارية.

وألزمت الشؤون البلدية والقروية تلك المحال والمطاعم بوضع بیان الاحتیاج الیومي للسعرات الحرارية للرجال والنساء والأطفال على قائمة الوجبات، مع وضع عبارة “البیانات التغذوية الإضافیة متاحة عند الطلب” علیھا والاحتفاظ بھذه البیانات في داخل المنشأة.

يذكر أن الھیئة العامة للغذاء والدواء بالاتفاق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية حثت أصحاب المطاعم والمقاھي على وضع السعرات الحرارية على الوجبات والمشروبات.

وأطلقت الغذاء والدواء لأصحاب المطاعم والمقاهي، دلیلاً إرشادياً للتعريف بكیفیة احتساب ووضع السعرات الحرارية في المطاعم والمقاھي، وكیفیة تخفیض السعرات الحرارية في الوجبات والمشروبات.