«صحة الطائف» تكشف تفاصيلَ مثيرة عن «طاعن والده»

تواصل – فريق التحرير:

كشفت مديرية الشؤون الصحية بالطائف، تفاصيل جديدة ومثيرة عن المريض النفسي الذي طعن والده، وتاريخ حضوره للمستشفى ومعاناته من عدة أمراض إثر استخدام عقاقير محظورة.

وأشارت صحة الطائف إلى أن المعتل نفسياً دخل المستشفى بشكل اختیاري، لافتاً إلى أنه يحق له في ھذه الحالة الخروج في أي وقت.

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة الطائف، عبدالھادي الربیعي، أن المريض يراجع مستشفى الصحة النفسیة منذ عام 1407ھـ إثر استخدام عقاقیر محظورة.

وأضاف أن المريض راجع المستشفى في 7 /12 /1439ھـ بمفرده، وكان يعاني من أعراض ذھنیة نشطة، وقرر الطبیب تنويمه لتقییم حالته، موضحاً أنه بعد التحالیل تم اكتشاف إصابة المريض بفیروس سي الكبدي، وتعاطیه لمادة الإمفیتامین.

وأوضح أنه تم الاتصال بوالد المريض بتاريخ 9 /12 للحضور لزيارته ومقابلة الطبیب، لكنه لم يحضر، وفي 24/ 12 تقرر إخراج المريض بعد تحسن حالته، وتم الاتصال به مرة أخرى إلا أنه ذكر أنه خارج الطائف وطلب مھلة 4 أيام فتم تأجیل الخروج، وتمت معاودة الاتصال بوالده يومي 29 – 30 /12 لكنه لم يتجاوب.

ولفت إلى أنه استناداً للمادة العاشرة من اللائحة التنفیذية لنظام الرعاية الصحیة النفسیة التي تنص على أنه يحق للمريض الذي دخل المستشفى بشكل اختیاري الخروج في أي وقت حتى ضد النصح الطبي ما لم تنطبق علیه شروط الدخول الإلزامي؛ وعلیه تم إخراج المريض وإعطاؤه العلاج المناسب.