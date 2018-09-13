الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«صحة الطائف» تكشف تفاصيلَ مثيرة عن «طاعن والده»

«صحة الطائف» تكشف تفاصيلَ مثيرة عن «طاعن والده»

«مرور الطائف»: ضبط المستعرض بدراجته النارية على طريق الهدا

«مرور الطائف»: ضبط المستعرض بدراجته النارية على طريق الهدا

آخر تطورات مشروع جسر الملك حمد وخط السكة الحديد بين المملكة والبحرين

آخر تطورات مشروع جسر الملك حمد وخط السكة الحديد بين المملكة والبحرين

الدفاع المدني: إصابة مواطنة إثر سقوط مقذوف في نجران

الدفاع المدني: إصابة مواطنة إثر سقوط مقذوف في نجران

«صحة الطائف» تكشف تفاصيلَ مثيرة عن «طاعن والده»

«صحة الطائف» تكشف تفاصيلَ مثيرة عن «طاعن والده»
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت مديرية الشؤون الصحية بالطائف، تفاصيل جديدة ومثيرة عن المريض النفسي الذي طعن والده، وتاريخ حضوره للمستشفى ومعاناته من عدة أمراض إثر استخدام عقاقير محظورة.

وأشارت صحة الطائف إلى أن المعتل نفسياً دخل المستشفى بشكل اختیاري، لافتاً إلى أنه يحق له في ھذه الحالة الخروج في أي وقت.

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة الطائف، عبدالھادي الربیعي، أن المريض يراجع مستشفى الصحة النفسیة منذ عام 1407ھـ إثر استخدام عقاقیر محظورة.

وأضاف أن المريض راجع المستشفى في 7 /12 /1439ھـ بمفرده، وكان يعاني من أعراض ذھنیة نشطة، وقرر الطبیب تنويمه لتقییم حالته، موضحاً أنه بعد التحالیل تم اكتشاف إصابة المريض بفیروس سي الكبدي، وتعاطیه لمادة الإمفیتامین.

وأوضح أنه تم الاتصال بوالد المريض بتاريخ 9 /12 للحضور لزيارته ومقابلة الطبیب، لكنه لم يحضر، وفي 24/ 12 تقرر إخراج المريض بعد تحسن حالته، وتم الاتصال به مرة أخرى إلا أنه ذكر أنه خارج الطائف وطلب مھلة 4 أيام فتم تأجیل الخروج، وتمت معاودة الاتصال بوالده يومي 29 – 30 /12 لكنه لم يتجاوب.

ولفت إلى أنه استناداً للمادة العاشرة من اللائحة التنفیذية لنظام الرعاية الصحیة النفسیة التي تنص على أنه يحق للمريض الذي دخل المستشفى بشكل اختیاري الخروج في أي وقت حتى ضد النصح الطبي ما لم تنطبق علیه شروط الدخول الإلزامي؛ وعلیه تم إخراج المريض وإعطاؤه العلاج المناسب.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

200 ريال غرامة على المدخنين داخل المنشآت الصحية بالطائف

200 ريال غرامة على المدخنين داخل المنشآت الصحية بالطائف

«صحة الطائف» تنفي تصريح متحدثها وتمنع مسابقات «البلوت»

«صحة الطائف» تنفي تصريح متحدثها وتمنع مسابقات «البلوت»

بطريقة عنيفة.. ممرضات يعبثن برضيع بمستشفى للأطفال و«صحة الطائف» توقفهن (فيديو)

بطريقة عنيفة.. ممرضات يعبثن برضيع بمستشفى للأطفال و«صحة الطائف» توقفهن (فيديو)

مصادر: الجهات الأمنية توقف مسؤولاً بارزا بـ«صحة الطائف».. والمتحدث ينفي

مصادر: الجهات الأمنية توقف مسؤولاً بارزا بـ«صحة الطائف».. والمتحدث ينفي

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

شاي على الجمر
مقالات

شاي على الجمر

المزيد
هواجس أول ليلة من 1440 هـ
مقالات

هواجس أول ليلة من 1440 هـ

المزيد
مستقبل «الإسكان» في المملكة.. مطالبات وحلول
تقارير وحوارات

مستقبل «الإسكان» في المملكة.. مطالبات وحلول

المزيد
عام هجري جديد.. مغردو تويتر يحتفلون بالعام الجديد
تقارير وحوارات

عام هجري جديد.. مغردو تويتر يحتفلون بالعام الجديد

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>