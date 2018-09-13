تواصل التمرين «السعودي – الأمريكي» لإدارة أسلحة التدمير الشامل (صور)

تواصل – الرياض:

يتواصل التمرين السعودي – الأمريكي المشترك “درع الوقاية 2” بين القوات المسلحة السعودية والقوات الأمريكية، وبمشاركة عدة جهات حكومية، للتدريب والتخطيط لإدارة الأزمات الناتجة عن أسلحة التدمير الشامل.

وأوضح قائد التمرين، العقيد الطيران عبدالعزيز بن ناصر الجوير، أن المرحلة الأولى من تمرين “درع الوقاية 2” تمت بكل نجاح بمتابعة من المشرف العام على التمرين، اللواء الطيار الركن خالد بن عبدالله الشبلان.

وبين أنه تم عقد عدة ندوات ومحاضرات نظرية حول الحماية من أسلحة الدمار الشامل، وتدريب القادة والأركان على التخطيط لإدارة هذا النوع من الأزمات وإدارة مراكز العمليات بالإضافة إلى عقد ورش عمل مشتركة.

كما نفذ خلالها المشاركون عدداً من المهام والفرضيات مثل: عمليات الإنذار، والتطهير، والاستطلاع الراجل والآلي للمواد الخطرة، وإجراءات جمع العينات، وتدريب فرق التخلص من الذخائر المتفجرة على التعامل مع العبوات المبتكرة والإشعاعية، وتدريب الوحدات الطبية على آلية معالجة، وتطهير وإخلاء الأعداد الكبيرة من المصابين بالتلوث حسب سلسلة الإخلاء الطبي.

وأشار العقيد “الجوير” إلى أن المرحلة الأخيرة من التمرين سوف تنفذ الأسبوع المقبل، وأن ختام التمرين سوف ينفذ يوم الأربعاء، 9 محرم 1440 هـ.

وكان التمرين قد بدأ التمرين، منذ عدة أيام، ضمن خطة التمارين المشتركة بين البلدين؛ بهدف التدريب والتخطيط لإدارة الأزمات الناتجة عن أسلحة التدمير الشامل.

يذكر أن هذا التمرين تشارك فيه جميع أفرع القوات المسلحة وإدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، بالمشاركة مع عدة جهات حكومية ممثلة بوزارة الصحة والدفاع المدني والهلال الأحمر السعودي، بالإضافة إلى مراقبين من وزارة الحرس الوطني.