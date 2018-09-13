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حريق يلتهم 54 ألف متر من «أشجار البلس» بعسير (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

أخمد رجال الدفاع المدني بمحافظة بلقرن في منطقة عسیر، الیوم الخمیس، حريقاً اندلع في مساحة تُقدر بـ 54 ألف متر من غابات جبل “البلس” الواقعة بمركز خثعم في المحافظة.

وأسفر الحريق عن احتراق مساحة كبیرة من الأعشاب الیابسة والشجیرات وأشجار الطلح والعرعر بجبل البلس، حیث ساعدت الرياح القوية وصعوبة وصول آلیات الإطفاء؛ بسبب التضاريس الوعرة على اتساع مساحة الحريق.

من جانبه، أوضح الناطق الرسمي للدفاع المدني في عسیر، محمد علي العاصمي، أنه تم الوصول للموقع والاستعانة بعدد من الآلیات والأفراد للسیطرة على الحريق وإخماده.

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