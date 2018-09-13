«الأرصاد» تحذر أهالي جازان و«الشمالية» من التقلبات الجوية

تواصل – فريق التحرير:

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى استمرار هطول أمطار غزيرة تؤدي إلى جريان السيول على منطقة جازان.

وتشمل الحالة الجوية العيدابي، والعارضة، والجهو، والعارضة، وأبو عريش، والأجزاء المجاورة، وتستمر حتى الساعة 8 مساءً بمشيئة الله.

كما نبهت الأرصاد إلى نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على منطقة الحدود الشمالية.

وأشارت الأرصاد إلى استمرار الحالة حتى الساعة 9 مساءً، وتشمل الحالة الجوية محافظة طريف، والأجزاء المجاورة لها.