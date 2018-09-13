آخر تطورات مشروع جسر الملك حمد وخط السكة الحديد بين المملكة والبحرين

تواصل – واس:

اجتمع وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي في المنامة، اليوم الخميس، مع وزير المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين المهندس كمال بن أحمد محمد؛ وذلك خلال زيارته الرسمية لمملكة البحرين لعقد اجتماع ضمن إطار الاجتماعات الدورية التي تعقدها اللجنة المختصة بمتابعة مشروع جسر الملك حمد وربط سكة الحديد بين المملكتين.

وجرى خلال الاجتماع عقد المشاورات ومناقشة الخطوات المقبلة في هذا المشروع الاستراتيجي والهام الذي يعد خطوة إضافية في أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

كما جرى خلال الاجتماع مناقشة نطاق عمل مناقصة الخدمات الاستشارية لطرح المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص، وتم التوصية على دراسة فكرة تولّي مؤسسة جسر الملك فهد طرح المناقصة قبل نهاية العام الجاري على ألا تزيد فترة طرح المناقصة والتعيين عن 6 أشهر، ليتم بعدها تقييم العروض المقدمة ودراستها قبل مرحلة المفاضلة والترسية، وليتم بعدها الاتفاق على تعيين ائتلاف للشركات الاستشارية للمرحلة القادمة خلال النصف الأول من العام 2019.

وضم الوفد السعودي برئاسة معالي وزير النقل كلاً من معالي رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح محمد الرميح، ومعالي محافظ الهيئة العامة للجمارك رئيس مجلس إدارة مؤسسة جسر الملك فهد، أحمد بن عبدالعزيز الحقباني.

حضر الاجتماع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ، ومن الجانب البحريني فريق من وزارة المواصلات والاتصالات.