محلات تهرب من قرار التوطين بـ«الجرد والإيجار والتقبيل»

تواصل – الرياض:

شملت قرارات التوطين في 4 أنشطة تجارية، محلات بيع السيارات والدراجات النارية، ومحلات بيع الأواني المنزلية، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الملابس الجاهزة والأطفال والمستلزمات الرجالية.

وأوضح محمد صالح، عامل سابق بأحد محلات المستلزمات الرجالية، أن معظم المحلات لجأت لعمل خصومات كبرى بهدف تصفية بضاعتها وإغلاق نشاطها، مشيراً إلى أن هذه الفترة ستشهد خصومات ضخمة من بعض المحلات بهدف التخلص من البضاعة.

وقال المدير العام لفرع الوزارة عبدالله آل طاوي، إن الهدف من الجولات التفتيشية ليس تصيد الأخطاء، بل التأكد من سير العمل والتحقق من واقعية خلق فرص عمل متنوعة للشباب السعودي في سوق العمل والقطاع الخاص لدى هذه المنافذ والأنشطة المستهدفة ضمن برامج الوزارة وفي إطار رؤية المملكة 2030.