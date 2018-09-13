الجوف.. وكالة الأحوال المدنية تستجيب لطلب «نساء دومة الجندل»

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أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، تجهيز صالة انتظار مكيفة ومجهزة للسيدات في محافظة دومة الجندل والمراكز والقرى القريبة منها؛ لإصدار بطاقة الهوية الوطنية عبر العربة المخصصة.

وقال المتحدث باسم الوكالة محمد الجاسر: “إن وكالة الأحوال المدنية قامت بتهيئة موقع جديد في وقت سابق مجهز يحوي صالة انتظار مكيفة ومقاعد جلوس ودورات مياه في محافظة دومة الجندل؛ لاستقبال النساء”، بحسب “الحياة”.

وكانت سيدات من محافظة دومة الجندل (منطقة الجوف)، ناشدن بالنظر في سرعة افتتاح قسم نسائي لفرع للأحوال المدنية يخدم مراكز وقرى المحافظة، فيما أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اهتمامها بافتتاح فرع نسائي لها في محافظة دومة الجندل، ملمحة إلى أن ذلك بحاجة إلى وقت لإنجاز جوانب “لوجيستية”.