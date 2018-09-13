إسبانيا تقرر تسليم المملكة 400 قنبلة موجهة بالليزر

تواصل – الرياض:

أكد وزير الخارجية الإسباني جوزيب بوريل، اليوم الخميس، أن بلاده ستسلم المملكة 400 قنبلة موجهة بالليزر فائقة الدقة.

وأوضح بوريل لإذاعة “أوندا ثيرو” أن القرار يتضمن تسليم هذه القنابل للوفاء بعقد يعود إلى العام 2015، ولم نجد فيه أي مخالفة تبرر عدم تنفيذه، مؤكداً أنه يجب تنفيذ هذا العقد.

وأعلنت إسبانيا يوم الاثنين استعدادها للتعاون حول صفقة الأسلحة للمملكة؛ حفاظاً على علاقتها الاستراتيجية مع الرياض.

وقالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبلس الاثنين إنه سيتم درس العقد ثنائياً، بشكل جاد وفي إطار العلاقة الجيدة بين البلدين.