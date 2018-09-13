شباب يصنعون حمام سباحة رائعاً بأدوات من الطبيعية (فيديو وصور)

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وصوراً لشباب يُعتقد أنهم من تايلاند، وهم يصنعون حمام سباحة في قلب محمية طبيعية من الأدوات الطبيعية الخالصة ودون استخدام أي وسائل أو أدوات صناعية حديثة.

وبدا في مقطع الفيديو الشباب وهم يعملون بجد ليل نهار لإنجاز المسبح الرائع، الذين قاموا بتصميمه بشكل عصري، وباستخدام أدوات بدائية للغاية.

واستخدم الشباب في صناعة المسبح، أدوات حفر يدوية، وأعواداً من الشجر والغاب وقاموا بملء حمام السباحة بعد أن انتهوا من صناعته وقاموا بالسباحة واللعب بداخله بعد إنجاز مهمتهم.