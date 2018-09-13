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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 7590.65 نقطة

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 7590.65 نقطة
أرشيفية
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تواصل- واس:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 44.73 نقطة ليقفل عند مستوى 7590.65 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 2 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 92 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 78 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 61 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 106 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات تكافل الراجحي، والعقارية، والبحري، وعسير، وملاذ للتأمين الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات ميدغيلف للتأمين، والأسماك، وساكو، ووفاء للتأمين، ودلة الصحية فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.69% و7.37%.

وكانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان، وكيان السعودية، والجزيرة، وكيمانول هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الإنماء، وسابك، والراجحي، وكيان السعودية، ودار الأركان هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 71.70 نقطة ليقفل عند مستوى 2592.14 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 90 ألف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 4 آلاف سهم تقاسمتها 52 صفقة.

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