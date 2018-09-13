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خبير تقني يُحذر من رسالة احتيالية يتم تداولها عبر واتساب

خبير تقني يُحذر من رسالة احتيالية يتم تداولها عبر واتساب
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تواصل – فريق التحرير:

حذر سمير الجنيد المتخصص في تقنية وأمن المعلومات، من رسالة يتم تداولها خلال هذه الأيام عبر تطبيق واتساب، تتحدث عن تحديث الحساب البنكي الخاص مع مؤسسة “ساما”.

وطالب “الجنيد” متابعيه عبر “تويتر” بعدم فتح تلك الرسالة، لأنها تعد محاولة من محاولات الاحتيال المستمرة، ويجب عدم فتحها تماماً، والأفضل حظر الرقم المرسلة منه.

وقال الجنيد في تغريدته “ما زالت محاولات الاحتيال مستمرة، هذه الرسالة بدأت ترد للكثير عبر واتساب الحذر منها واجب، وعدم فتح أي رابط يردك بواسطة مرسل هذه الرسالة. والأفضل حظر الرقم”.

وجاء نص الرسالة كما موضح بالصورة التالية:

 

 

 

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