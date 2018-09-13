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عامل نظافة بجازان يطيح بمدير مستشفى

عامل نظافة بجازان يطيح بمدير مستشفى
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تواصل- جازان:

أصدر مدير الشؤون الصحية بمنطقة جازان، قراراً بإعفاء مدير مستشفى صبيا، على خلفية مقطع مرئي متداول، يظهر فيه عامل نظافة يمارس عملاً طبياً بمستشفى صبيا، وفقاً لـ”عكاظ”.

وأصدرت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة جازان قرارات عقابية وتصحيحية، مؤكدة رفضها القاطع لأي ممارسات غير نظامية، أو تجاوزات تؤثر في الخدمة المقدمة للمرضى، واعتذرت عن الحادثة.

وأضافت، أن مدير صحة جازان وجه بالتحقيق فور ظهور هذا المقطع، وتم عقب التحقيق استبعاد العامل والمشرف على الشركة المشغلة بالمستشفى، والرفع بأوراق الممرض الذي وجه العامل للقيام بهذا العمل لاتخاذ الإجراءات النظامية.

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