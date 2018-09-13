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مهلة نهائية للمطاعم لتضع ملصقات بمحتوى السعرات الحرارية

مهلة نهائية للمطاعم لتضع ملصقات بمحتوى السعرات الحرارية
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تواصل- فريق التحرير:

أمهلت وزارة الشؤون البلدية والقروية، سلسلة المطاعم والمقاهي ومحلات الآيس كريم والمخابز والحلويات العالمية، وسلسلة المطاعم والمقاهي ومحلات الآيس كريم والمخابز والحلويات المحلية، وجميع محلات عصائر الفاكهة الطازجة في المملكة حتى 31/12/2018م لوضع السعرات الحرارية على قائمة الوجبات، ووضع بيان الاحتياج اليومي للسعرات الحرارية للرجال والنساء والأطفال على قائمة الوجبات، مع وضع عبارة “البيانات التغذوية الإضافية متاحة عند الطلب” عليها، والاحتفاظ بهذه البيانات في داخل المنشأة.

وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن دورها ينحصر في التأكد من وضع السعرات الحرارية على قائمة الوجبات, والتأكد من وضع بيان الاحتياج اليومي للسعرات الحرارية للرجال والنساء والأطفال، أما التأكد من صحة السعرات الحرارية في القائمة والاحتياج اليومي فانه يقع ضمن اختصاص الهيئة العامة للغذاء والدواء، وستطبق الوزارة لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية على المخالفين، بعد انتهاء هذه المهلة.

وتأتي هذه التوجيهات تماشياً مع التوصيات والضوابط التي وضعتها، اللجنة المشكلة من سبع جهات حكومية (الشؤون البلدية والقروية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، ووزارة التجارة، والاستثمار، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم، وهيئة الرقابة والتحقيق، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية) بشأن إلزام مطاعم الوجبات السريعة العالمية والمحلية بوضع ملصقات توضح مكونات منتجاتهم من العناصر الغذائية والسعرات الحرارية بشكل واضح ومقروء وبارز داخل المطاعم ليتمكن المستهلك من الاطلاع عليها قبل الشراء.

وأشارت الوزارة إلى أن التأكد من صحة كمية السعرات الحرارية في قائمة وجبات هذه المنشآت والاحتياج اليومي للسعرات الحرارية للرجال والنساء والأطفال والبيانات التغذوية الإضافية يقع ضمن مهام الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد قامت بمشاركة الهيئة العامة للغذاء والدواء بتنظيم ورش عمل استهدفت أصحاب المطاعم للتعريف بأهداف قرار وضع السعرات الحرارية في قائمة وجبات المنشآت الغذائية في عدة مدن بالمملكة، وتنظيم ورشة عمل للمراقبين الصحيين بالأمانات للتعريف بأهم المتطلبات الفنية الخاصة بوضع السعرات الحرارية.

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