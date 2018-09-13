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اعتماد «النقل» و«جامعة الطائف» مقدمي خدمات تصديق حكومي

اعتماد «النقل» و«جامعة الطائف» مقدمي خدمات تصديق حكومي
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تواصل – فريق التحرير:

اعتمد المركز الوطني للتصديق الرقمي، التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة النقل وجامعة الطائف كمقدمي خدمات تصديق حكومي، بعد تمكنهما من اجتياز كافة متطلبات المركز بنجاح.

وتُمكن هذه الخطوة كلا الجهتين من إصدار احتياجات المستفيدين من خدماتهما الإلكترونية، وتفعيل خدمات التصديق الرقمي كالتحقق من الهوية، والتوقيع الإلكتروني، وتشفير البيانات، ومعالجة جوانب القصور المتمثلة في صعوبة التيقن من هوية الأطراف المتعاملة إلكترونيا.

يذكر أن المركز الوطني للتصديق الرقمي يسعى إلى تقديم منظومة متكاملة لإدارة البنية التحتية للمفاتيح العامة التي تقوم عليها جميع الأعمال الإلكترونية كالتجارة الإلكترونية والتعاملات الإلكترونية الحكومية، حيث تتيح المنظومة للمتعاملين عن طريق شبكة الإنترنت بمختلف فئاتهم “حكومة، مواطنون، أعمال” إجراء مختلف العمليات الإلكترونية بسرية وموثوقية.

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