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«الأرصاد» تحذر من أمطار رعدية على الباحة حتى الساعة 11:30 مساءً

«الأرصاد» تحذر من أمطار رعدية على الباحة حتى الساعة 11:30 مساءً
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تواصل – فريق التحرير:

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة.

وأفاد التنبيه المتقدم أن الحالة تشمل قلوة والمخواة وبلجرشي والمندق والأجزاء المجاورة لها، وتبدأ الحالة الساعة الحادية عشرة صباحاً وتستمر إلى الساعة الحادية عشرة والنصف مساء اليوم.

ودعا المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، المواطنين والمقيمين إلى أهمية أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب أثناء جريانها وتجنب مواقع الأمطار والسيول من أجل سلامتهم، حاثاً الجميع على إتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

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