«الصحة»: بدء العمل بنظام «التراخيص الفورية» الإلكترونية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة أنها أتمت، وبالتعاون مع لجنة تحسين أداء القطاع الخاص “تيسير” ووزارة الشؤون البلدية والقروية والمديرية العامة للدفاع المدني، منح التراخيص الصحية الفورية إلكترونياً لعدد ١٢ نشاطاَ صحياً. وأوضحت أن هذه الأنشطة من ضمن الأنشطة الأقل خطورة ممثلة بأنشطة المراكز الصحية المساندة، بالإضافة إلى تراخيص أنشطة المنشآت الصيدلانية عبر بوابة الخدمات الصحية “صحة” http://seha.sa ، وذلك بهدف تبسيط إجراءات تأسيس هذه الأعمال وسرعة مزاولة الأنشطة.

يأتي هذا استمراراً لنهج الصحة في أتمتة وإعادة هندسة إجراءات البدء بالنشاط الصحي، وحرصاً منها على تطوير المنشآت الصحية الخاصة كجزء من منظومة القطاع الصحي.

تجدر الإشارة إلى أن الصحة وفي السياق ذاته أبرمت مؤخراً اتفاقية ثنائية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” بهدف إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من رسوم خدمتي تراخيص المنشآت وتراخيص الممارسين الصحيين من خلال “صحة” http://seha.sa وذلك رغبةً في تسهيل بدء النشاط التجاري الصحي ودعماً لنمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصحي، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي، وتخفيف الأعباء المالية لرواد الأعمال، وتشجيعها على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية الميسرة وإصدار التراخيص بشكل فوري.