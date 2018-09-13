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عضو شورى: «قياس» وسيلة لإغلاق باب الجامعات أمام خريجي الثانوية

عضو شورى: «قياس» وسيلة لإغلاق باب الجامعات أمام خريجي الثانوية
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تواصل- فريق التحرير:

انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى، أمس الأربعاء، المركز الوطني للقياس “قياس”، ووصفه العضو الدكتور أحمد الزيلعي بأنه وسيلة لإغلاق باب القبول في الجامعات أمام الطلاب، وذلك بتجاهله للقدرات المعرفية لخريجي وخريجات الثانوية العامة.

وطالب أعضاء هيئة تقويم التعليم، بالعمل وفق استراتيجيات محددة لرفع مستوى الأداء لدى المعلمين، وتحسين المباني المدرسية، والعمل على تطوير المناهج.

ودعا أعضاء آخرون إلى مراجعة كلفة الخدمات والاختبارات التي تقدمها هيئة تقويم التعليم ومقارنتها بالإيرادات، لافتين إلى أنه في حين تطلب الهيئة المزيد من الميزانيات لسد حاجتها فإن بعض المراكز التابعة لها تعتمد على التمويل الذاتي، خاصة مركز “قياس” ومركز التقويم والاعتماد الأكاديمي.

وطالبت لجنة التعليم بمجلس الشورى هيئة تقويم التعليم بالاستفادة من الخبرات الوطنية وبيوت الخبرة المحلية، لتقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية، دعا عددٌ من أعضاء المجلس إلى تفعيل التعاون بين الهيئة وعدد من الجهات المختصة في تقويم المهن، مثل التخصصات الطبية وغيرها.

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