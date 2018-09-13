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في استفتاء بـ«تويتر».. 55% يوافقون على منح العمال 3 أيام إجازة بالأسبوع

في استفتاء بـ«تويتر».. 55% يوافقون على منح العمال 3 أيام إجازة بالأسبوع
صورة تعبيرية
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تواصل- فريق التحرير:

طرح الدكتور علي التواتي القرشي، أستاذ جامعي سابق، ومتخصص في الاقتصاد والتحليل الاستراتيجي، استفتاءً عن إمكانية تمتع العمال بـ٣ أيام إجازة في الأسبوع.

واستلهم “القرشي”، فكرته من مطالبة فرانسيس أوغرادي، السكرتير العام للمؤتمر العام لنقابات العمال في بريطانيا، بوجوب أن يكون للعمال ثلاثة أيام إجازة في نهاية الأسبوع، من منطلق أن التكنولوجيا الجديدة خلقت المزيد من الثروة.

وشارك في الاستفتاء، الذي نشره “القرشي”، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ٥٥٥ شخصاً ما بين رجال ونساء، وجاءت نتيجة الاستفتاء، الذي استمر لمدة ٢٤ ساعة، مفاجأة حيث كانت النتيجة النهائية ٥٥٪ مع و٤٥٪ ضد المقترح.

وأوضح “القرشي”، أن “الخلاصة هي أن المشاركين في الاستفتاء رغم قلة عددهم وعشوائية اختيارهم يستشعرون الحاجة إلى مزيد من العمل والجهود لاستكمال هياكل البنية الاقتصادية وزيادة القدرة الاستيعابية في المملكة، وأنه من المبكر القفز باتجاه محاكاة الدول المتقدمة دون مراعاة لظروف بلادنا التنموية”.

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