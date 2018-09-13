«هواوي» تَسخر من منتجات أبل الجديدة.. وتعد بمفاجأة غامضة

تواصل – وكالات:

استغلت شركة “هواوي” الصينية الرائدة، المؤتمر الصحفي العالمي لشركة “أبل” الأمريكية، لتوجه إليها رسالة وُصفت بأنها بمثابة سخرية من “أبل” ومنتجاتها الجديدة من “آيفون”.

ووفقاً لتقارير صحفية عديدة، فقد نشرت هواوي منشوراً بالتزامن مع مؤتمر “أبل” العالمي قالت فيه: “شكراً لأنكم جعلتمونا الأبطال الحقيقيين لهذا العام”، من دون الإشارة هل الشكر لجمهور “هواوي” أم الشكر موجه لمنافستها “أبل”.

وأضافت قائلة في تغريدتها: “نراكم في لندن يوم 16 أكتوبر المقبل”، وأرفقت التغريدة بصورة غامضة لهاتف ذكي؛ لكنها أرفقته أيضاً بهاشتاغ لهاتفها المرتقب “هواوي ميت 20”.

ومن المتوقع أن تطلق الشركة الصينية نسختين خلال مؤتمرها العالمي في لندن يوم 16 أكتوبر، وهما “هواوي ميت 20” و”هواوي ميت 20 برو”، والمتوقع أن يتمتعا بإمكانيات قوية غير مسبوقة، بحسب تقارير صحفية عديدة.