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هاتف أبل الجديد «آيفون إكس آر» الأكثر إثارة.. لهذا السبب

هاتف أبل الجديد «آيفون إكس آر» الأكثر إثارة.. لهذا السبب
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تواصل – وكالات:

كشفت أبل، أمس الأربعاء، عن الجيل الجديد من هواتفها الذكية، لكن “آيفون إكس آر”، كان الهاتف الأكثر إثارة وجذباً للجميع في الحدث الخاص الذي أقامته أبل على مسرح ستيف جوبز بكوبرتينو، كاليفورنيا.

ويكمن السبب في سعره البالغ 749 دولاراً مقارنةً مع مواصفاته المتميزة، فأغلب مزايا الهاتفين الأغلى يتمتع بها هاتف “آيفون إكس آر”، وبالتالي، استطاعت أبل أن تضرب عصفورين بحجر واحد، لتُرضي الشباب الراغب في اقتناء هاتف حديث ومتطور بسعرٍ مناسبٍ إلى حد ما، يتمتع بشاشة كبيرة 6.1 بوصة بدقة وضوح عالٍ، تماشياً مع الاتجاه المتزايد حالياً في مشاهدة مقاطع الفيديو، إضافةً إلى كافة مزايا نظام آي أو إس 12 الجديد وتجربة الواقع المعزز، بحسب موقع “فوسبايت” الإلكتروني المعنيّ بالأخبار التكنولوجية، اليوم الخميس.

المواصفات التقنية للهاتف:
1- شاشة 6.1 بوصة بدقة 1792×828 بكسل
2- معالج A12 سداسية النواة مع المحرك العصبي
3- ذاكرة رام: 3 غيغابايت
4- كاميرا أحادية العدسة 12 ميغابكسل
5- كاميرا أمامية فيس تايم 7 ميغابكسل
6- ميزة ترو ديبس لبصمة الوجه فيس آي دي
7- واي فاي وإل تي إي وبلوتوث 5.0
8- آي أو إس 12
9- منفذ لايتنينغ ويدعم آيربود
10- ثنائي الشريحة ومقاوم للماء والأتربة والغبار
11- بطارية تدوم 25 ساعة حديث و15 ساعة تصفح إنترنت و16 ساعة فيديو و65 ساعة سماع موسيقى، وتدوم 90 دقيقة أطول من آي فون 8 بلس
12- يدعم الشحن السريع: يصل إلى 50% خلال 30 دقيقة
13- يدعم الشحن اللاسلكي “كيو آي”.
14- يأتي بألوان متعددة تثرضي الأذواق: الأسود والأبيض والأصفر والمرجاني والأزرق.
15- الوزن: 194 غراماً وسُمك 8.3 ملم.

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