التشغيل التجاري لـ «قطار الحرمين» بعد 11 يوماً

تواصل – مكة المكرمة:

كشفت مصادر أن موعد انطلاق التشغيل الرسمي «التجاري» لقطار الحرمين لنقل الركاب ما بين محطات مكة المكرمة والمدينة المنورة، مروراً بمحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، سيكون بعد 11 يوماً، أي في 14 من شهر المحرم الجاري.

يأتي ذلك بعد الاختبارات النهائية للتشغيل التجريبي للقطار، وتجهيز محطات مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، واستكمال محطة جدة.

وستكون رحلات القطار 8 رحلات يومياً في الاتجاهين من مكة المكرمة للمدينة المنورة والعكس، حتى نهاية العام الحالي 2018، و12 رحلة بالاتجاهين مع بداية عام 2019 وستزداد حسب الإقبال.

وكانت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع قد شغلت تجريبياً القطار من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة لأكثر من عام. حسب “عكاظ”.