حرس الحدود يُنقذ إماراتيين تعطلت مركبتهما بمنطقة نائية في الشرقية

تواصل- فريق التحرير:

أنقذت الدوريات البرية في قطاع البطحاء بالمنطقة الشرقية، إماراتيين بعد تعرض مركبتهما إلى عطب في إطاراتها بمنطقة نائية على طريق الشيبة – بطحاء الدولي.

وقال المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد بحري ركن ساهر بن محمد الحربي: إن الدوريات البرية في قطاع البطحاء بالمنطقة الشرقية، تمكنت مساء يوم الثلاثاء الموافق 1/ 1/ 1440هـ من إنقاذ إماراتيين بعد تعرض مركبتهما إلى عطب في إطاراتها بمنطقة نائية على طريق الشيبة- بطحاء الدولي.

وأضاف، ورد لغرفة القيادة والسيطرة بالمديرية العامة لحرس الحدود بلاغٌ من سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بالرياض عن تعرُّض سيارة يستقلها شخصان للعطل على طريق الشيبة- بطحاء الدولي، وتم على الفور تمرير البلاغ إلى غرفة القيادة والسيطرة بالمنطقة الشرقية التي تمكنت، بتوفيق الله، من تحديد موقعهما، وتقديم العون والمساعدة اللازمة، ولَم يتعرض أي منهما لأذى.