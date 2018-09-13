اعتماد المملكة عضواً في الجمعية الدولية لصناعة المعارض «UFI»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

اتحاد الملاك يطلق خدمة دفع الاشتراك عبر نظام «سداد»

اتحاد الملاك يطلق خدمة دفع الاشتراك عبر نظام «سداد»

تفاصيل جديدة بشأن حادثة وفاة طفل فوق سطح مستشفى بالرياض (فيديو)

تفاصيل جديدة بشأن حادثة وفاة طفل فوق سطح مستشفى بالرياض (فيديو)

ردّ حازم من «قطان» على وزير الخارجية العراقي بشأن الحرب في اليمن

ردّ حازم من «قطان» على وزير الخارجية العراقي بشأن الحرب في اليمن

معركة وتشابك بالأيدي بين نساء «متسولات».. والضحية «رضيع» (فيديو)

معركة وتشابك بالأيدي بين نساء «متسولات».. والضحية «رضيع» (فيديو)

اعتماد المملكة عضواً في الجمعية الدولية لصناعة المعارض «UFI»

اعتماد المملكة عضواً في الجمعية الدولية لصناعة المعارض «UFI»
0

تواصل- واس:

اعتمدت اللجنة التنفيذية للجمعية الدولية لصناعة المعارض ( UFI ) في اجتماعها المنعقد مؤخراً، عضوية المملكة العربية السعودية ممثلة بالبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات في الجمعية الدولية لصناعة المعارض ( UFI )، وهي ثاني جمعية دولية متخصصة في صناعة الاجتماعات تنضم إليها المملكة بعد الجمعية الدولية للمؤتمرات ICCA، ويبلغ عدد أعضاء الجمعية الدولية لصناعة المعارض نحو 754 عضواً يمثلون 87 دولة، وتضم الجمعية أيضا أكثر من 55 منظمة محلية وإقليمية.

وقال المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات المهندس طارق عبدالرحمن العيسى، في تصريح صحفي لوكالة الأنباء السعودية بهذه المناسبة: إن عضوية المملكة في الجمعية الدولية لصناعة المعارض ( UFI ) تواكب رؤية المملكة 2030، في جانب تعزيز مكانة المملكة، والحث على تسجيل حضور دولي في الهيئات والجمعيات والاتحادات المتخصصة بالمعارض والمؤتمرات، ولما تحققه هذه العضوية بشكل عام في مد جسور التواصل، وتطوير البنية التنظيمية والمعايير الخدمية في صناعة الاجتماعات السعودية وربطها بالصناعة عالمياً، وستساهم بشكل خاص في رفع جودة المعارض التجارية التي تقام في جميع مناطق المملكة، حيث تتميز الجمعية بمعاييرها الدولية المطبقة على أبرز المعارض التجارية العالمية وتعترف بـ 950 معرضاً دولياً في 87 دولة، وقد التزمت المملكة بتطبيق هذه المعايير كأحد الشروط قبول العضوية.

وأضاف العيسى أن البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات بالتنسيق مع وزارة الخارجية، يسعى إلى الاشتراك بعضوية المزيد من المنظمات والجمعيات الدولية المختصة بالمعارض والمؤتمرات، التي ستعزز من قدرات المملكة وتساهم في بناء العلاقات واكتساب المعرفة وتدعم الجهود التسويقية لاستقطاب المؤتمرات والاجتماعات وفعاليات الأعمال الدولية لتقام في المملكة، موضحاً أن هناك أربع جمعيات دولية أخرى تستهدف المملكة الانضمام إليها هي: الجمعية الدولية لمحترفي الاجتماعات ( MPI ) والجمعية الدولية للمعارض والفعاليات ( IAEE ) والجمعية الدولية لتسويق الوجهات ( DMAI ) والجمعية الدولية لمحترفي إدارة الملتقيات ( PCMA )، ويتوقع الإعلان عن الانضمام لها قبل نهاية عام 2018م، ويأتي ذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 119 الصادر بتاريخ 25 / 2 / 1439هـ القاضي بتوسيع صلاحيات اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات وتعديل البند رابعاً من قرار مجلس وزراء رقم 246 بتاريخ 17 /7 / 1434هـ بإضافة فقرة لمهامها تمنحها صلاحية الانضمام لعضوية المنظمات الدولية المختصة بالمعارض والمؤتمرات بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

يذكر أن خدمة “تراخيص المعارض التجارية” قد فازت في البوابة الالكترونية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات بجائزة أفضل خدمة تعزز الاقتصاد الوطني، وذلك ضمن جائزة الإنجاز للتعاملات الإلكترونية الحكومية 2018م.

وكشفت إحصاءات البرنامج أن هناك نموا في أعداد المعارض التجارية التي تقام في المملكة، خلال الأعوام 2014 – 2018 بمتوسط ارتفاع سنوي تجاوزت 7%، حيث بلغ أعداد المعارض التجارية المرخصة التي أقيمت في المملكة في عام 2017م 82 معرضاً، وسجلت صناعة الاجتماعات السعودية 42 معرضاً تجارياً أقيمت في النصف الأول من عام 2018م، وتتركز أغلب المعارض التجارية في المناطق الإدارية الرئيسية الرياض ومكة المكرمة والشرقية، وتستحوذ مدينة الرياض ما يقارب نصفها، ويتوقع البرنامج أن يستمر الارتفاع في أعداد المعارض التجارية التي تقام في المملكة بنسبة ارتفاع 7% في عام 2018م مقارنة بعام 2017م.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بيان عاجل لدول المقاطعة الأربع أمام الأمم المتحدة.. هذا ما جاء فيه

بيان عاجل لدول المقاطعة الأربع أمام الأمم المتحدة.. هذا ما جاء فيه

سفارتا المملكة لدى قبرص والأوروجواي تباشران أعمالهما

سفارتا المملكة لدى قبرص والأوروجواي تباشران أعمالهما

إحصائية تكشف الفئة الأكثر تبرعاً بـ«الأعضاء» في المملكة

إحصائية تكشف الفئة الأكثر تبرعاً بـ«الأعضاء» في المملكة

الجبير: المملكة حريصة على توحيد الموقف العربي.. وقضية فلسطين على رأس أولوياتها

الجبير: المملكة حريصة على توحيد الموقف العربي.. وقضية فلسطين على رأس أولوياتها

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

شاي على الجمر
مقالات

شاي على الجمر

المزيد
هواجس أول ليلة من 1440 هـ
مقالات

هواجس أول ليلة من 1440 هـ

المزيد
مستقبل «الإسكان» في المملكة.. مطالبات وحلول
تقارير وحوارات

مستقبل «الإسكان» في المملكة.. مطالبات وحلول

المزيد
عام هجري جديد.. مغردو تويتر يحتفلون بالعام الجديد
تقارير وحوارات

عام هجري جديد.. مغردو تويتر يحتفلون بالعام الجديد

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>