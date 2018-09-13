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اليمن.. مقتل عشرات الانقلابيين الحوثيين في الحديدة

اليمن.. مقتل عشرات الانقلابيين الحوثيين في الحديدة
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تواصل – وكالات:

تجددت المعارك العنيفة على مشارف مدينة الحديدة اليمنية، بعد أيام من انهيار محادثات جرت برعاية الأمم المتحدة، بسبب غياب وفد الانقلابيين الحوثيين.

وقالت قوات الجيش اليمني المدعومة من تحالف تقوده المملكة لقتال الحوثيين، إن المعارك خارج الحديدة في محاولة للسيطرة على الطريق الرئيسي الواصل بين الحديدة وصنعاء لقطع الإمدادات عن العاصمة، التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران.

وأفاد مصدر عسكري في الجيش اليمني أمس الأربعاء، بمقتل أكثر من 60 عنصراً من مسلحي ميليشيا الحوثي الانقلابية، في المعارك التي تشهدها محافظة الحديدة.

وقال المتحدث باسم ألوية العمالقة أصيل السلقدي: إن معارك عنيفة اندلعت بين الطرفين في الأجزاء الشرقية، والشمالية لمدينة الحديدة، مخلفةً أكثر من 60 قتيلاً في صفوف الميليشيات، إلى جانب عشرات الجرحى.

وأضاف أن ألوية العمالقة تمكنت، بمساندة من مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، من تأمين وجودها في المنطقة بعد قطع الخط الرابط بين محافظتي الحديدة وصنعاء.

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