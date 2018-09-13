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المدينة.. نجاح عمليتين لعلاج أحد أخطر الأمراض بـ«الخلايا الجذعية»

المدينة.. نجاح عمليتين لعلاج أحد أخطر الأمراض بـ«الخلايا الجذعية»
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تواصل ـ فريق التحرير:

تمكن فريق طبي متخصص بزراعة الخلايا الجذعية بمستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة، بفضل الله، من إجراء عمليتين لزراعة خلايا جذعية ذاتية وإنهاء معاناة مريضتين كانتا تعانيان من سرطان الدم المتعدد النقوي.

وأوضحت صحة المدينة المنورة أن المريضتين كانتا تعانيان من سرطان الدم المتعدد النقوي وبعد إجراء كافة الفحوصات اللازمة وتحضيرهما بإعطائهما الأدوية الكيماوية اللازمة فقد تمت عملية الزراعة والتي تكللت بالنجاح ولله الحمد.

كما تمت المتابعة في قسم الأورام وأمراض الدم بالمستشفى بعد العملية وإعطاء الأدوية اللازمة والتأكد من سلامتهماً بشكل تام وعدم وجود أي مضاعفات جانبية حتى غادرتا المستشفى بصحة جيدة ولله الحمد.

وفي السياق ذاته تم في مستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة تدشين عيادة استشارية متخصصة بمرضى زراعة الخلايا الجذعية لمتابعة حالاتهم قبل وبعد العملية وتقديم الاستشارات الطبية اللازمة لهم.

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